梅雨を快適に乗りきるための収納の工夫を紹介します。夫と子どもたちと4人で暮らす、整理収納アドバイザーでESSEベストフレンズ101エディターの中島陽子さん（30代）は、この時季、風とおしと掃除のしやすさを大切にしているそう。空気が巡りやすくなり、日々のお手入れもぐっとラクになる「ものの選び方」について語ります。工夫1：ハンガーはゆとりをもたせ、扉は毎日あけるクローゼットの中は、とくに下の方に湿気がたまりやす