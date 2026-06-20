今日20日頃は、日没後の空で金星とかに座の「プレセぺ星団」が大接近して見えます。今夜は晴れて観察のチャンスとなる所は少ないですが、明日21日も、比較的、接近した状態で見られ、観察チャンスとなりそうです。今日20日夜は金星とプレセぺ星団が大接近6月中旬から下旬にかけて、金星とプレセぺ星団が大接近して見えます。「プレセぺ星団」とは、かに座の中心に位置する星団で、3.3等から14等までの明るさの星が200個以上集まっ