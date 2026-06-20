今日20日頃は、日没後の空で金星とかに座の「プレセぺ星団」が大接近して見えます。今夜は晴れて観察のチャンスとなる所は少ないですが、明日21日も、比較的、接近した状態で見られ、観察チャンスとなりそうです。

今日20日夜は金星とプレセぺ星団が大接近

6月中旬から下旬にかけて、金星とプレセぺ星団が大接近して見えます。「プレセぺ星団」とは、かに座の中心に位置する星団で、3.3等から14等までの明るさの星が200個以上集まっていることがわかっています。





最接近は今日20日頃で、日没後の西北西の空の低い位置で見られます。高度が低いため、西北西の空が開けた所で観察するのがおすすめです。肉眼でも見えますが、双眼鏡や望遠鏡を使うとさらに楽しみが広がるでしょう。

今日20日夜の天気は? 明日21日がチャンスの所も

今日20日夜は、前線に向かって流れ込む湿った空気の影響で、全国的に雲が広がり、星空を観察するにはあいにくの空模様となるでしょう。観測のチャンスがあるのは、高気圧に覆われる南西諸島や北海道の一部など、限られた地域になりそうです。



ただ、金星とプレセぺ星団の最接近は今日20日夜ですが、このあとも数日間は、比較的、接近して見えるため、再度チャレンジしてみるのもいいでしょう。明日21日夜は南西諸島に加え、西日本や東日本の太平洋側でも、雲の切れ間から見られるチャンスがありそうです。