父の日が近づくと、「何か親孝行をしたい」と思う方は多いのではないでしょうか。ただ、毎年のこととなると、何を贈ればよいのか迷ってしまうものです。実用的なものを選ぶか、好みに合うものを探すか。気づけば父の日が目前に迫り、ギフトの手配が間に合うか不安になることもあります。そんな時は、品物を贈ることだけにこだわらず、「一緒にお酒を楽しむ時間」をつくってみるのも一つの親孝行です。グラスを並べて一杯を交わせば