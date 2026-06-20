父の日が近づいたら、親孝行のきっかけに。霧島酒造のお酒で、お父さんと一緒に過ごす時間を
父の日が近づくと、「何か親孝行をしたい」と思う方は多いのではないでしょうか。
ただ、毎年のこととなると、何を贈ればよいのか迷ってしまうものです。実用的なものを選ぶか、好みに合うものを探すか。気づけば父の日が目前に迫り、ギフトの手配が間に合うか不安になることもあります。
そんな時は、品物を贈ることだけにこだわらず、「一緒にお酒を楽しむ時間」をつくってみるのも一つの親孝行です。グラスを並べて一杯を交わせば、普段は改まって言えない感謝の気持ちも、少しだけ伝えやすくなるかもしれません。仕事のこと、家族のこと、昔の話、これからのこと。お酒をきっかけにすると、いつもとは違う会話が自然に生まれることがあります。
霧島酒造がそんな時間にぴったりな商品を提案していました。
父の日をきっかけに、少し特別なお酒を楽しみたい方には、「黒霧島MELT〈ゆらりグラス〉セット」がおすすめです。
本格芋焼酎「黒霧島」をオーク樽での貯蔵を含め15年以上熟成させたという「黒霧島MELT」は、いつもの晩酌とは少し違う時間を演出してくれる一本です。
セットになっている〈ゆらりグラス〉は、お酒を注ぐだけで食卓の雰囲気を変えてくれます。シンプルなグラスに見えますが、底面が膨らんでいてゆらゆらと揺れるのが特徴です。お酒も揺れることで、香りがより広がるため、じっくり熟成させた「黒霧島MELT」をより楽しめます。
父の日に「これを一緒に飲もう」と声をかければ、贈り物としてだけでなく、会話のきっかけにもなりますね。大切なのは、立派な言葉を用意することではなく、グラスを傾けながら、何気ない話をする時間なのかもしれません。
■健康を気遣う気持ちを込めるなら「健麗酒セット」
お酒が好きなお父さんに、体を気遣う気持ちも一緒に伝えたいなら、本格焼酎に希少な自然素材を融合させたお酒をセットにした「健麗酒セット」も選択肢に。セットになっているのは「冬虫夏草（トウチュウカソウ）」由来の香りも濃厚な「金霧島」、黒糖のような甘い香りもまろやかな「黒宝霧島」、「アスタキサンチン」由来の鮮やかなルビーレッドが印象的な「Ax霧島」です。
年齢を重ねるにつれて、健康のことを気にする機会は増えていきますが、ただ「体に気をつけて」と言葉で伝えるのはなんだか照れくさい・・・。そんな時に、お酒のギフトを通じて「これからも元気でいてほしい」という気持ちを込められるのが、健麗酒セットの魅力です。
父の日に合わせて贈るのはもちろん、配送が間に合わない場合でも、「今度これで一緒に飲もう」と伝えれば、後日会う約束にもつながります。健麗酒セットなら、お父さんの好みや気分にも合わせて楽しめるから、食事と一緒にゆっくり味わう時間にもぴったり。家族で食卓を囲みながら飲めば、いつもの晩酌が少し特別な時間になるのではないでしょうか。
ただ渡して終わるギフトではなく、大切にしたいのは「一緒に飲む時間」。今年はお酒をきっかけに親子の時間を楽しんではいかがでしょう。