私はマリコ（38）。旦那のヨシヒロ（38）と義家族でスポーツ観戦をして、そのあと少し離れた場所にあるレストランに行く予定でしたが……私と息子（ユウマ）は足がはやい義家族について行くことができず、置き去りにされてしまったのです。携帯の充電も切れてしまい、やっと連絡がついたのはみんなを見失ってから30分以上が経った時のこと。悲しくてショックで、旦那に文句の一つでも言いたかったのですが、この時の私はまだいい嫁