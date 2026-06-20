レアル・ソシエダのスポーツディレクターを務めるエリック・ブレトス氏が注目発言だ。クラブの公式Ｘで言及したのは、所属する日本代表MF久保建英の怪我の状態についてだった。現地６月14日に行なわれた、北中米ワールドカップ・グループＦの日本代表vsオランダ代表戦。壮絶な２−２ドローに終わったゲームで久保は先発出場を果たし、中村敬斗の同点ゴールに絡むなど出色のパフォーマンスを披露した。しかし75分に接触プレーで