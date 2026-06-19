熊本県内の詐欺被害で2番目に多いのが「ニセ警察詐欺」です。被害額はことしに入っただけでも3億円を超えています。きょうご紹介するのは、全国で相次いでいる新たな手口。「まさか」のものが届きます。熊本県内に住む90代の鈴木昌代さん(仮名)。先月、家のポストに届いたのは…■熊本県内在住 鈴木昌代さん(仮名)「いやびっくりしますね、動揺しますよ」■逮捕状写真■鈴木昌代さん(仮名)「逮捕状なんて…ですね」なんと「逮捕状