熊本県内の詐欺被害で2番目に多いのが「ニセ警察詐欺」です。被害額はことしに入っただけでも3億円を超えています。



きょうご紹介するのは、全国で相次いでいる新たな手口。「まさか」のものが届きます。



熊本県内に住む90代の鈴木昌代さん(仮名)。



先月、家のポストに届いたのは…



■熊本県内在住 鈴木昌代さん(仮名)「いやびっくりしますね、動揺しますよ」



■逮捕状写真

■鈴木昌代さん(仮名)「逮捕状なんて…ですね」





なんと「逮捕状」でした！■固定電話に…この1週間ほど前。■「イイダ刑事」と名乗る女「『タカハシリョウ』という男を知っていますよね？」電話をかけてきた女。「イイダ」と名乗り、自分は刑事だといいます。さらに…。「タカハシリョウに400万円渡したでしょう？あなたは共犯者ですよ」

鈴木さんが『タカハシリョウ』という暴力団の男に400万円を送金し、犯罪の手助けをした疑いがあるというのです。



■鈴木さん(仮名)「『初めて聞く名前の人にお金なんてやりませんよ』というと、『いやそういうことはありませんよ』 『ちゃんと本人が言っておりますので』と詰め寄られる」



まったく身に覚えがなかった鈴木さん。否定し続けると…。



■鈴木さん(仮名)「逮捕状が来ますよって」

およそ1週間後、本当に逮捕状が届いたのです。



鈴木さんの氏名や生年月日、住所に加え、罪名の欄には「組織犯罪処罰法違反」と記載。裁判官や警察職員の押印も…。



■鈴木さん(仮名)「まさかって思うじゃないですか。実際、こうパソコンで打った書類が来れば、うわ～と思う」



実はこれ、ニセの逮捕状を使った詐欺でした。



全国で相次いでいる「ニセ警察」による詐欺。これまでの手口は…



「あなたは逮捕される」



警察官を名乗る人物が不安をあおり、SNSやビデオ電話などでニセの逮捕状や警察手帳を見せ、インターネットバンキングで送金させるやり方でした。



しかし、今年に入るとニセの逮捕状を郵送し、現金を用意させたうえで、受け子が回収する手口が他県で確認されています。

こうした手口はスマートフォンの操作に不慣れな高齢者を狙ったものとみられます。



■鈴木さん(仮名)「そういう経験がないからいきなりかかってくると、やっぱり20％は嘘だろうと思うけど、80％は信じる」



逮捕状が届いた段階で警察に相談したため、お金をだまし取られずにすんだという鈴木さん。今回のことを受けて、知らない番号の電話には出ないよう心がけているということです。



「ニセ逮捕状」にだまされないためには？注意点をお伝えします。



【スタジオ】

名前や生年月日などが記載されていると本物の逮捕状だと信じてしまいそうですよね。



県外では被害も出ています。ことし1月、三重県伊勢市に住む80代の女性のもとにも、逮捕状が届きました。



その後、「検事」をかたる男から電話があり、「紙幣番号を調べるので、お金は袋に入れて玄関に置いてほしい」などと指示があったそうです。



女性が350万円を引き出し玄関先に置くと、気づいた時にはお金はなくなっていたといいます。



熊本県警はこのように注意を呼びかけています。



「警察が電話越しで取り調べをすることはありません。警察が逮捕状を郵送することも絶対にありません。もし、逮捕状が届いたら、落ち着いて近くの警察署に相談してください」



これであなたもダマされない！