横浜出身のシンガー・SWEEが、新EP『BAYSIDE TAPE』を6月26日（金）に発売することを発表。また、全6曲を収録した同作から、先行シングルとして新曲「In The Game」(Prod. llouis)をリリースした。そんなSWEEはApple Musicが世界中の才能に溢れた将来有望なアーティストを紹介する企画『Up Next』の日本版「Up Next Japan」6月度アーティストに選出。Apple Musicのラジオ番組「Tokyo Highway Radio」にもゲスト出演し、シンガーと