SWEE、新作EP『BAYSIDE TAPE』リリース決定
横浜出身のシンガー・SWEEが、新EP『BAYSIDE TAPE』を6月26日（金）に発売することを発表。また、全6曲を収録した同作から、先行シングルとして新曲「In The Game」(Prod. llouis)をリリースした。
そんなSWEEはApple Musicが世界中の才能に溢れた将来有望なアーティストを紹介する企画『Up Next』の日本版「Up Next Japan」6月度アーティストに選出。Apple Musicのラジオ番組「Tokyo Highway Radio」にもゲスト出演し、シンガーとしての活動のルーツや、新曲「In The Game」、NEW EP「BAYSIDE TAPE」などについて語っている。
＜リリース情報＞
SWEE
「In The Game」 (Prod. llouis)
配信中
https://linkco.re/38NHV0ZA
Apple Music 「Tokyo Highway Radio」
https://music.apple.com/jp/curator/tokyo-highway-radio-with-mino/1526878529
SWEE
NEW EP『BAYSIDE TAPE』
2026年6月26日（金）リリース
=収録曲=
1. In The Game
Lyric：SWEE
Music : llouis
Recorded & Mixed & Mastered by : Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO
Produced by llouis
2. Hustlin'
Lyric：SWEE
Music : Wavy SZN
Recorded by Ryusei @ ebonyeyes studio
Mixed & Mastered by : Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO
Produced by Wavy SZN
3. Letter To My Brothers
Lyric：SWEE
Music：DJ RYO-TA, BGF Wave
Recorded by Ryusei @ ebonyeyes studio
Mixed & Mastered by : Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO
Produced by DJ RYO-TA, BGF Wave
4. There 4 Me
Lyric：SWEE
Music : THESIXDAYTONA, J-ViewCycle
Recorded & Mixed & Mastered by : Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO
Produced by THESIXDAYTONA, J-ViewCycle
5. TRUTH
Lyric：SWEE
Music : THE UNCLE
Recorded & Mixed & Mastered by : Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO
Produced by THE UNCLE
6. アイツ
Lyric：SWEE
Music : DJ RYO-TA
Recorded & Mixed & Mastered by : Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO
Produced by DJ RYO-TA
Cover Photo: UG
Label: VERETTA SOUNDS
Catalog Number: VRTS-011
そんなSWEEはApple Musicが世界中の才能に溢れた将来有望なアーティストを紹介する企画『Up Next』の日本版「Up Next Japan」6月度アーティストに選出。Apple Musicのラジオ番組「Tokyo Highway Radio」にもゲスト出演し、シンガーとしての活動のルーツや、新曲「In The Game」、NEW EP「BAYSIDE TAPE」などについて語っている。
SWEE
「In The Game」 (Prod. llouis)
配信中
https://linkco.re/38NHV0ZA
Apple Music 「Tokyo Highway Radio」
https://music.apple.com/jp/curator/tokyo-highway-radio-with-mino/1526878529
SWEE
NEW EP『BAYSIDE TAPE』
2026年6月26日（金）リリース
=収録曲=
1. In The Game
Lyric：SWEE
Music : llouis
Recorded & Mixed & Mastered by : Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO
Produced by llouis
2. Hustlin'
Lyric：SWEE
Music : Wavy SZN
Recorded by Ryusei @ ebonyeyes studio
Mixed & Mastered by : Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO
Produced by Wavy SZN
3. Letter To My Brothers
Lyric：SWEE
Music：DJ RYO-TA, BGF Wave
Recorded by Ryusei @ ebonyeyes studio
Mixed & Mastered by : Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO
Produced by DJ RYO-TA, BGF Wave
4. There 4 Me
Lyric：SWEE
Music : THESIXDAYTONA, J-ViewCycle
Recorded & Mixed & Mastered by : Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO
Produced by THESIXDAYTONA, J-ViewCycle
5. TRUTH
Lyric：SWEE
Music : THE UNCLE
Recorded & Mixed & Mastered by : Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO
Produced by THE UNCLE
6. アイツ
Lyric：SWEE
Music : DJ RYO-TA
Recorded & Mixed & Mastered by : Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO
Produced by DJ RYO-TA
Cover Photo: UG
Label: VERETTA SOUNDS
Catalog Number: VRTS-011