Official髭男dismが、7月15日に発売するライブ映像作品『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』のジャケ写を解禁。メンバー4人が肩を組んだメインビジュアルを元にした印象的なデザインとなっている。さらに、販売店舗別オリジナル特典の絵柄も解禁。各特典の数量には限りがあるため、この機会にぜひ予約して手に入れてほしい。『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』は、全4公演で約25万人を動員したOfficial髭