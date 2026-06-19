新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月26日（金）より新たに「POKERチャンネル」を開設し、世界最大級のポーカー大会『World Series of Poker 2026』の模様を６月27日（土）より国内独占無料生中継する。 ポーカーは、現在世界における競技人口が１億人を超え、究極のマインドスポーツとして日本でも急激な盛り上がりを見せている。このたびABEMAでは、熱狂をさらに拡大すべく「ポーカーチャンネル」を新設。さらに、