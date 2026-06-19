ABEMAにPOKERチャンネル初開設が決定！世界最高峰の大会生中継
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月26日（金）より新たに「POKERチャンネル」を開設し、世界最大級のポーカー大会『World Series of Poker 2026』の模様を６月27日（土）より国内独占無料生中継する。
ポーカーは、現在世界における競技人口が１億人を超え、究極のマインドスポーツとして日本でも急激な盛り上がりを見せている。このたびABEMAでは、熱狂をさらに拡大すべく「ポーカーチャンネル」を新設。さらに、賞金総額約720億円、メインイベントの優勝賞金が約15億円にものぼる世界最大級のポーカー大会『World Series of Poker 2026』を国内独占生中継。
ABEMAに初開設となる「POKERチャンネル」では、６月27日（土）の『World Series of Poker 2026』レディーストーナメントファイナルテーブルを皮切りに、合計20日間以上にわたり熱戦の模様を独占無料生中継。また、６月28日（日）と29日（月）に生中継するレディーストーナメントでは、プロプレイヤー・岡本詩菜の大会３連覇への歴史的挑戦に密着。
さらに、７月３日（金）から開幕する参加費１万ドルのメインイベントでは、１万人規模の参加者の中から世界一が決まる瞬間や、これまでの日本人最高位（21位）の記録を打ち破りファイナルテーブルへ進出する日本人プレイヤーが誕生するかなど見どころが満載。８月４日（火）〜６日（木）にかけては、世界一決定の瞬間となるメインイベント・ファイナルテーブルの模様をお届けする予定。
また、「ポーカーチャンネル」開設日ならびに『World Series of Poker 2026』独占無料生中継前日となる６月26日（金）夜９時からは、特別番組『ポーカー世界頂上決戦2026 開幕SP』の放送が決定。MCに平成ノブシコブシの吉村崇、ABEMAアナウンサー・西澤由夏、ゲストとして芸能界きってのポーカープレイヤーと称される俳優・本郷奏多、レディース３連覇を目指す岡本詩菜、京大卒の天才プロプレイヤー・中西翔太、トータル獲得賞金額約13億円を誇るプロプレイヤー・みさわが登場し、翌日からの『World Series of Poker 2026』の魅力や楽しみ方を語り尽くす。
また、本番組内では、世界一のポーカーブロガー、かつ日本代表プレイヤーである世界のヨコサワの独占インタビューを公開。さらに、直筆サイン付きアベマくん人形が当たるプレゼントキャンペーンも実施する。
なお、６月27日（土）からの『World Series of Poker 2026』生中継では、ABEMAのポーカー番組でお馴染みの田口尚平（フリーアナウンサー）、MCテツヤ、辻歩アナウンサー（ABEMA）が実況を担当。解説には、現代ポーカーの戦略において世界中のプロが使用する解析ツール「GTO Wizard」公式コーチのAmuやパートナーのDrama、「3MillionPokerClub」運営のKuZを迎え、初心者から上級者まで楽しめる深い戦術解説をお届けする。
（C）AbemaTV, Inc.
ポーカーは、現在世界における競技人口が１億人を超え、究極のマインドスポーツとして日本でも急激な盛り上がりを見せている。このたびABEMAでは、熱狂をさらに拡大すべく「ポーカーチャンネル」を新設。さらに、賞金総額約720億円、メインイベントの優勝賞金が約15億円にものぼる世界最大級のポーカー大会『World Series of Poker 2026』を国内独占生中継。
さらに、７月３日（金）から開幕する参加費１万ドルのメインイベントでは、１万人規模の参加者の中から世界一が決まる瞬間や、これまでの日本人最高位（21位）の記録を打ち破りファイナルテーブルへ進出する日本人プレイヤーが誕生するかなど見どころが満載。８月４日（火）〜６日（木）にかけては、世界一決定の瞬間となるメインイベント・ファイナルテーブルの模様をお届けする予定。
また、「ポーカーチャンネル」開設日ならびに『World Series of Poker 2026』独占無料生中継前日となる６月26日（金）夜９時からは、特別番組『ポーカー世界頂上決戦2026 開幕SP』の放送が決定。MCに平成ノブシコブシの吉村崇、ABEMAアナウンサー・西澤由夏、ゲストとして芸能界きってのポーカープレイヤーと称される俳優・本郷奏多、レディース３連覇を目指す岡本詩菜、京大卒の天才プロプレイヤー・中西翔太、トータル獲得賞金額約13億円を誇るプロプレイヤー・みさわが登場し、翌日からの『World Series of Poker 2026』の魅力や楽しみ方を語り尽くす。
また、本番組内では、世界一のポーカーブロガー、かつ日本代表プレイヤーである世界のヨコサワの独占インタビューを公開。さらに、直筆サイン付きアベマくん人形が当たるプレゼントキャンペーンも実施する。
なお、６月27日（土）からの『World Series of Poker 2026』生中継では、ABEMAのポーカー番組でお馴染みの田口尚平（フリーアナウンサー）、MCテツヤ、辻歩アナウンサー（ABEMA）が実況を担当。解説には、現代ポーカーの戦略において世界中のプロが使用する解析ツール「GTO Wizard」公式コーチのAmuやパートナーのDrama、「3MillionPokerClub」運営のKuZを迎え、初心者から上級者まで楽しめる深い戦術解説をお届けする。
（C）AbemaTV, Inc.