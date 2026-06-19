北川精機がこの日の取引終了後に、２６年６月期の連結業績予想について、営業利益を８億１０００万円から８億５０００万円（前期比３６．４％増）へ、純利益を５億９０００万円から６億１０００万円（同５４．８％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を１４円から２０円（前期１２円）へ引き上げた。 売上高は従来予想の６６億円（前期比６．０％増）を据え置いたものの、国内外向けのプリント基板関連プレス装置や