Microsoftは、Windows用にCoreutilsを一部改良して配布を開始した。これは「Coreutils for Windows」と呼ばれ、findやsortなどのWindowsが以前から持つコマンド名との衝突を考慮した移植版である。Coreutils for Windowsは、rustで記述されたuutilsのCoreUtilsをベースにしている。実は、CoreUtilsにもWindows用の実装があるが、前述のfindやsortコマンドの挙動が異なっている。Windowsのスタイルでの呼び出しは、Windows付属コマ