【SUPER FAMILY RESTAURANT】 秋 オープン予定

任天堂は、同社の製品を展示・体験できる資料館「ニンテンドーミュージアム」において、新たな飲食施設「SUPER FAMILY RESTAURANT（スーパーファミリーレストラン）」を秋にオープンする。

「スーパーファミリーレストラン」では、フードやデザートなどさまざまなメニューを楽しめるとのこと。オープン日などの詳細は後日改めてお知らせするとしている。

ニンテンドーミュージアムの公式ではドット絵デザインのビジュアルと、「ゼルダの伝説」リンクのスタチューなどが飾られている店内イメージ写真が公開されている。

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