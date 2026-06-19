ニンテンドーミュージアム、新たな飲食施設「スーパーファミリーレストラン」を秋にオープン店内イメージにはリンクの姿も
【SUPER FAMILY RESTAURANT】 秋 オープン予定
任天堂は、同社の製品を展示・体験できる資料館「ニンテンドーミュージアム」において、新たな飲食施設「SUPER FAMILY RESTAURANT（スーパーファミリーレストラン）」を秋にオープンする。
「スーパーファミリーレストラン」では、フードやデザートなどさまざまなメニューを楽しめるとのこと。オープン日などの詳細は後日改めてお知らせするとしている。
ニンテンドーミュージアムの公式ではドット絵デザインのビジュアルと、「ゼルダの伝説」リンクのスタチューなどが飾られている店内イメージ写真が公開されている。
[お知らせ]ニンテンドーミュージアムに新たな飲食施設「SUPER FAMILY RESTAURANT（スーパーファミリーレストラン）」が、2026年秋にオープンします。- ニンテンドーミュージアム (@Museum_Nintendo) June 19, 2026
フードやデザートなど、さまざまなメニューをお楽しみいただけるよう準備を進めております。オープン日などの詳細は、後日改めてお知らせいたします。 pic.twitter.com/50lqqeUR0E
(C) Nintendo