日経ヴェリタスが6月13日に会員向け記事として、『シチズン時計（7762、東証プライム市場）社長「北米はコロナ前から6割増、さらに強化」』と題する記事を配信した。【こちらも】ホシザキ、世界No.1視野もM&A戦略に変化の兆しこの仕事に足を踏み込みシチズン時計が、「時計」の代表企業であることは承知していたつもりだが、表題に惹かれ初めてシチズン時計を覗き込んで見た。資料を漁り始めて早々に、3月26日の日経新聞の