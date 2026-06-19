日本航空（JAL）とプレミアムウォーターは、JALマイレージバンク会員向けのウォーターサーバーサービス「JALウォーター」の提供を開始する。毎月のウォーターサーバー利用でマイルとLife Statusポイントがたまるのが特徴。プランは4種類で、サーバーは浄水型と天然水型から選択できる。最低料金は月額2,380円。新規契約時に最大14,000マイル、毎月の利用で最大300マイルを獲得でき、契約サーバーにかかわらず毎月1 Life Statusポイ