標準仕様と大きく異なるシャシーアウディは、ステーションワゴン『A6』の車高を上げ、SUVに匹敵するオフロード性能を持たせた新型『A6オールロード』を発表した。前世代の販売終了から数年ぶりの復活となる。【画像】「オールロード」が再登場！ SUVに匹敵するオフロード性能【アウディA6オールロードを詳しく見る】全17枚オフロード対応のステーションワゴンとしては、ボルボV90クロスカントリーやメルセデス・ベンツEクラス・