阿波市で、パトカーに追突して山中に車を乗り捨てた公務執行妨害の容疑者が逃走中で、警察が行方を追っています。警察によりますと、6月18日午後3時20分ごろ、香川県警から手配を受けていた不審車両を発見した警察官がパトカー2台で追跡しました。すると不審車両は阿波市阿波町にある量販店の駐車場に入り、パトカーに追突してそのまま逃走したということです。不審車両は県外ナンバーの白い普通乗用車で