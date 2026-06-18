■I.米国株式市場●1.NYダウの推移1）6/15、NYダウ+468ドル高、51,671ドル2）6/16、NYダウ+328ドル高、51,999ドル3）6/17、NYダウ▲507ドル安、51,492ドル【前回は】相場展望6月15日号米国株: 超大型3銘柄のIPO・イラン戦闘終結「核抜き合意」後に注意日本株: イラン戦闘「部分合意」なのに、6/15日経平均は上げ幅が大きい●2.米国株: 自称「交渉の達人」トランプ氏は強気で脅したが、結局はイランに翻弄され屈した1）