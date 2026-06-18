今年6月でフジテレビのオンラインカジノ騒動からちょうど1年が経過する。事の発端は、‘25年6月23日、バラエティ制作の企画担当部長だった鈴木善貴氏（44）が、海外のオンラインカジノで常習的に賭博をしていたとして常習賭博容疑で逮捕されたことだった。のちに鈴木氏は起訴され、‘25年9月25日には東京地裁が懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。裁判では、総額約6億円の掛け金や常習性が厳しく指摘された。「フジのオ