ひなた坂46によるライブ＜17th Single ひなた坂46 LIVE＞が6月16日、17日の2日間にわたってTOYOTA ARENA TOKYOで開催された。ひなた坂46（ひらがなひなたざか46）は、日向坂46のシングル表題曲を歌う選抜メンバー以外で構成されたアンダーグループ。今回は平岡海月を座長に四期生＆五期生の若手メンバー計13人が参加している。オフィシャルからのレポートをお届けしよう。◆ライブ写真ライブでは、日向坂46の前身グループであるけ