よくある手芸の糸切りばさみは、結構力が要るうえ長時間使用していると手が疲れてきますよね…。そんな悩みを解消してくれる、珍しいタイプの糸切りばさみを発見しました。指を掛けるための輪っかが付いており、安定感があり疲れにくいのが魅力。糸もきちんとカットできますよ◎ぜひお買い物の参考にしてみてくださいね！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：指通し付にぎりハサミ価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJ