本拠地レイズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板。6回4失点で今季7勝目を挙げた。力投したが、防御率は試合前の1.06から1.47に悪化。失点が増えている理由を米国の識者が指摘した。4回無失点と好投していた大谷だったが、2-0の5回に暗転。一挙4失点で逆転を許した。6回にはしきりに右手中指を気にするシーンがNHK BSにも映った。出血しており、ズボンには拭った血の跡