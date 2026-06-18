本拠地レイズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板。6回4失点で今季7勝目を挙げた。力投したが、防御率は試合前の1.06から1.47に悪化。失点が増えている理由を米国の識者が指摘した。

4回無失点と好投していた大谷だったが、2-0の5回に暗転。一挙4失点で逆転を許した。

6回にはしきりに右手中指を気にするシーンがNHK BSにも映った。出血しており、ズボンには拭った血の跡が。前回登板でも指を気にしていた。

規定投球回に未到達とはいえ、これまで防御率でリーグトップの数字を残していたが、1.47に悪化して1位から陥落。米国の識者は、ここ2試合で失点が増えている要因を明確に指摘した。

米放送局「FOXスポーツ」のアナリストのベン・バーランダー氏が自身のXを更新。「人は『言い訳をするわけじゃないけど…』って時に言うだろう。俺は言い訳するぞ。このマメは問題なんだ。数週間にわたって問題ないと言われている。でもそれは違うんだ。防御率はリーグ2位になった。それはマメのせいだ」とつづった。

さらに「ショウヘイ・オオタニの今季最初の10登板：計5失点。ショウヘイ・オオタニの直近2登板：計7失点。マメのせいではないとは言わせないぞ」とも記していた。



（THE ANSWER編集部）