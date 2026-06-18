愛知のソウルフード『スガキヤ』が、20年ぶりに関東進出することが発表された。1946年に元祖となる飲食店をオープン。1948年にメニューに看板のラーメンが加わり、屋号を『寿がきや』に変更。1969年に初のショッピングセンター出店をしたことで、愛知を代表するチェーン店に成長した。【写真】愛知のソウルフードが関東でも楽しめる！スガキヤの看板メニュー愛知のソウルフード『スガキヤ』2000年代までは関東にも店舗があった