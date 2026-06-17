漫才とコントの“二刀流”日本一を決めるお笑い賞レース『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』(決勝＝日本テレビ・読売テレビ系、7月20日19:00〜)のファイナリスト8組が17日、発表された。2896組の中から、前回王者・ニッポンの社長に続く第2回王者を目指す決勝メンバーがついに出そろった。『ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』ファイナリスト8組○昨年より1組増の2896