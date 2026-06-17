岩田剛典ととにかく明るい安村が16日、東京・霞が関で「海外旅行2000万人に向けた共同記者会見」に登場し、自身の海外での活動や旅行の思い出を紹介した。(左から)岩田剛典、とにかく明るい安村イベントでは、7月からパスポート取得手数料が引き下げられることも紹介され、海外旅行のハードルが下がる話題に。岩田は「すごく便利な時代になりましたね。浮いた分を現地の食事や体験に使える」と歓迎し、「ぜひ多くの方に海外へ行っ