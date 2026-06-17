今夜遅くから18日（木）明け方にかけて、東海や関東南部に雨の範囲が広がる見込み。九州南部は引き続き雨が降りやすく、朝まで雷雨のおそれがあります。この方面は地盤の緩んでいる所があり、少しの雨でも土砂災害が発生する可能性があります。なお、18日（木）日中は、中国地方や北陸、関東甲信、東北南部で、局地的に雷雲が発達するため、落雷や突風、降ひょうに注意が必要となります。18日（木）は全国的に気温が高く、東北や北