種子島・屋久島地方では17日昼過ぎにかけて局地的に雷を伴い非常に激しい雨が降る見込みで、土砂災害に厳重な警戒が必要です。梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、種子島・屋久島地方では17日昼過ぎにかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。現在、沖永良部島の知名町と十島村にレベル4・土砂災害危険警報が発表されて十島村の366世帯に警戒レベル4の避難指示が出されてい