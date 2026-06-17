新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて６月12日（金）に『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#88を生放送。今放送は、MCのハライチ・岩井勇気と仲村宗悟の２名で進行。ゲストにアニメ『とんがり帽子のアトリエ』で主人公を務める声優・本村玲奈と『干物妹！うまるちゃん』などの人気作を手掛ける漫画家・サンカクヘッドを迎え、話題の最新アニメ特集や生朗読、生ドローイングなど盛りだくさんの