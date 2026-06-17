吹田産業フェア実行委員会は、令和８年５月24日（日）に、大阪府と包括連携協定(※)を締結している株式会社ダスキン(本社：大阪府吹田市、以下ダスキン)との共催で、吹田市民を対象とした「ここが狙われる！変わりつつある防犯対策」を開催した。(※)大阪府とダスキンは令和３年７月16日に包括連携協定を締結し、健康、子ども・教育、福祉、雇用、安全・安心、環境の６分野にわたり連携し、さまざまな取組みを行っている。