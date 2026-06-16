【現地発】オランダに突かれた「守備の隙」と重くのしかかる「久保建英の負傷」…勝利必須のチュニジア戦に向けた森保ジャパンの改善点とは【W杯】

負傷交代した久保の状態は気がかりだ(C)Getty Images

北中米ワールドカップ（W杯）で『死の組』とも言える厳しいグループFに入っている日本代表。案の定、現地時間6月14日の初戦・オランダ戦（ダラス）は厳しい戦いになった。

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それを象徴したのが、開始早々の3分にドニエル・マレンが放った決定的シュート。これを鈴木彩艶が阻止し、事なきを得たが、前半はかなり相手に主導権を握られた。

それでも何とかスコアレスで折り返し、迎えた後半の50分。日本は絶対にやられてはいけない長身DFフィルジル・ファン・

ダイクにリスタートの流れから失点。重苦しいムードに包まれた。

この7分後には中村敬斗が10年来の盟友・久保建英からのパスを受け、巧みなゴールをゲット。いち早く1−1に追いついた。

だが、そこから10分も経たないうちに、クリセンシオ・サマーフィルに2点目を献上してしまう。これも非常に痛かった。

この後にピッチに送り出された伊東純也や小川航基らのいい働きによって、終了間際に鎌田大地が2点目を奪取。辛くも勝ち点1を死守したものの、大一番での複数失点はいただけないはずだ。

守備リーダーの谷口彰悟は厳しい表情でそう語っていた。

まずは複数失点はダメってところはみんなで合わせていかないといけないし、後ろとしては大きな反省点だと思っています」と。

特に1失点目については、左CKからの流れ。二次攻撃で中央から大きく右に展開され、ライアン・フラーフェンベルフのクロスをファーサイドに陣取っていたファン・ダイクに仕留められてしまった。

「セットプレー絡み、セットプレーからまたクロスというところで、中のマークがちょっと曖昧だったかなっていう。人数が足りていたのか、足りてなかったのかはまだ映像を見ていないので分からないですけど、そのへんはもう1回、やり直さないと。セットプレー絡みでやられるというのはゲームが崩れてしまうので、そこは厳しく、次に改善したいなと思います」と堂安律が下がった後、キャプテンマークを巻いた背番号3は危機感を募らせた。

ここから先の守備陣の構成は未知数だ。谷口を中心に渡辺剛、伊藤洋輝という3バックで行くのか、それともキャプテン・板倉滉や冨安健洋らを起用するのかは森保一監督の考え方次第。ただ、多少なりともメンバーを入れ替えていかなければ、決勝トーナメント以降のタフな戦いは乗り切れない。