女子プロゴルファーの渋野日向子選手（27）が2026年6月12日、自身のインスタグラムを更新。サッカー日本代表へ応援メッセージを送った。「一緒に、日本代表を応援しましょう！」渋野さんは、「一緒に、日本代表を応援しましょう！」といい、サッカー日本代表の青いユニフォーム姿のショットを含む4枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、サッカー日本代表のユニフォームを着用。2枚目では後ろ姿のショットで、