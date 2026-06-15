無意識にやりがちな「片足重心」でゆがんだ姿勢は、腰痛や肩こり、老け見えの要因に。これらを解消しながら、若々しい美姿勢をつくるコツを紹介します。教えてくれるのは、元宝塚歌劇団星組娘役で、現在は優しいストレッチや健康ダンス教室を開催している琴まりえさん。隙間時間にできる、簡単エクササイズもぜひ参考に。片足重心をやめれば、マイナス10歳の美姿勢に立つときに片足に重心をかけていると、バランスをとるため骨盤・