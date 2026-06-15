FIFAワールドカップ2026が11日についに開幕した。今大会はカナダ、メキシコ、アメリカによる史上初の3カ国共催だ。48チームが頂点を目指し、熱戦を繰り広げている。そこで今回は、活躍が期待される注目の海外選手を7人紹介していく。 関連記事：思わぬ形でW杯初ゴールの鎌田大地「神様が見てくれてるんだなと」…課題と成長も実感 ■リオネル・メッシ（アルゼンチン） インテル・マイアミに所属しており、