「大谷翔平」、到着シーンに映った一台とはロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、スタジアム到着時に大型SUVから降り立つ様子がSNS上で注目を集めています。ゆとりあるボディを備えた高級モデルとして知られる車両で、その一瞬を捉えた投稿に反応が寄せられています。大谷選手はこれまでもテスラやポルシェなど、多様なモデルを乗りこなす姿が紹介されてきました。今回スタジアムに到着した際に使用していた車両も、その