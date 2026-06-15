エアプサンは、高松〜釜山線で割引クーポンを6月4日から7月31日まで配布している。対象は高松〜釜山線の往復航空券で、会員限定。決済画面で表示されているクーポンを確認し、支払い選択ページで利用する。割引額は購入額が2,200円以上で2,000円、同4,400円以上で4,000円、同6,600円以上で6,000円でとなる。クーポン利用後に旅程を変更する場合、クーポンに記載の使用期間と搭乗期間内で変更を受け付ける。全額払い戻し時はクーポ