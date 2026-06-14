宝泉薫さんによる『週刊女性』の名物連載「人生アゲサゲ分かれ道」。今、ニュースなサッカーの日本代表・長友佑都さんを取り上げます!この記事のすべての写真を見る妻の平愛梨にはおバカ系タレントの要素もサッカーW杯の北中米大会に出場する日本代表選手の構成をめぐって、賛否両論が起きている。39歳の長友佑都が、日本人初の5大会連続選出という快挙を達成。ただ、衰えは隠せず「不要論」まで飛び出した。とはいえ、その