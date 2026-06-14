食事中にテーブルの上にケチャップやマヨネーズ、ソースなどの調味料をこぼし、うまく取り除けなかった経験はありませんか。ティッシュで拭き取ろうとすると汚れが広がってしまいます。【豆知識】キッチンタオルで解決！これがこぼした「調味料」をきれいに取り除く“裏技”ですそんな中、キッチンタオルで調味料の汚れをきれいに取り除く方法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやキッチンタオルなどを製