チャイナエアラインは、沖縄/那覇〜台中線の運航を7月21日から再開する。新型コロナウイルスの感染拡大により、2020年4月から運休していた。運航再開後は1日1往復を運航する。機材は235席を配置したエアバスA321neo型機を使用する。所要時間は沖縄/那覇発が1時間半、台中発が1時間40分。■ダイヤCI311沖縄/那覇（13：40）〜台中（14：10）CI310台中（10：00）〜沖縄/那覇（12：40）