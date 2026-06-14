14日午前、徳島県阿南市で女性が列車にはねられる事故がありました。この事故でJR牟岐線は徳島・阿南間で一時運転を見合わせました。事故があったのは阿南市羽ノ浦町中庄の羽ノ浦駅近くのJR牟岐線です。警察によりますと14日午前10時40分ごろ列車を運転していた運転手から「羽ノ浦踏切から西原駅方向に30メートルほど走行中、人が飛び込んできた」と110番通報がありました。列車にはねられたのは10代の女性とみられ、搬送時