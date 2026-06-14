カシオ計算機は、耐衝撃腕時計「G-SHOCK」の「G-LIDE」シリーズから、環境保護活動に取り組む「サーフライダーファウンデーションジャパン」とのコラボレーションモデル「GBX-100SFJ-1JR」を発売した。価格は29,700円。GBX-100SFJ-1JR本モデルは、世界のトップサーファーをはじめエクストリーム系スポーツをサポートするG-SHOCKと、海を愛するサーファーとともに環境保護活動を続けるサーフライダーファウンデーションジャパンとの