敵地でのホワイトソックス戦【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板。9回の先頭ピーターズにソロを浴び、ノーヒットノーラン（無安打無得点試合）は逃したものの、この日は8回1/3を投げて被安打1、1失点の内容で7勝目をマークした。試合後、心境を明かした。初回から好調のホワイトソックス打線に的を絞らせ