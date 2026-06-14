敵地でのホワイトソックス戦

【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）

ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板。9回の先頭ピーターズにソロを浴び、ノーヒットノーラン（無安打無得点試合）は逃したものの、この日は8回1/3を投げて被安打1、1失点の内容で7勝目をマークした。試合後、心境を明かした。

初回から好調のホワイトソックス打線に的を絞らせず、凡打の山を築いた。前回登板で22者連続アウトで降板していた山本は、8回2死まで完全投球を見せた。しかしベッツが遊ゴロを失策して完全試合の可能性は消滅。それでも安打は許さず、9回のマウンドに向かった。

しかし9回、先頭のピーターズに右翼ポール際へのソロを浴び、日本人3人目となるノーヒットノーランの可能性も消滅した。マウンドでは悔しげな表情を見せた。続くケーロを中飛に打ち取ったところで降板。敵地も総立ちとなった快投だった。

勝利後、報道陣の取材に応じたエースは調子について聞かれ、「調子自体はめちゃくちゃ良かったわけではない」と明かした。それでも順調にアウトを重ね、「徐々に緊張感が来ましたけど、集中していこうと」と気を引き締めたという。

山本は昨年9月6日（同7日）の敵地オリオールズ戦で、9回2死まで無安打投球（2四球）を披露。ホリデイにソロを許して快挙は目前で逃していた。（Full-Count編集部）