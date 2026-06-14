俳優のMEGUMIが、つきあう相手を見極める際に大事にしているポイントを明かした。

【映像】MEGUMIの「見極めポイント」

6月12日、テレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』が放送された。この日はMCを務める山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のほか、ゲストとして俳優MEGUMIと片山友希が登場。苦い失恋を糧にして、新たな幸せを掴むための「あざと逆転恋愛術」について徹底検証した。

山里が「MEGUMIさんは（つきあう相手を見極めるときに）どこ大事にする？」と尋ねると、MEGUMIは「つきあうっていうのは結構大ごとだと思うんですよね…」と考えを巡らせ、少し間を置いて「機嫌が良いか」と答えた。

続けて「相対的に見てずっと機嫌が良い人って、自分のことコントロールできてるってことだから」と補足すると、鈴木は何度も頷き深く納得した様子をみせる。

そしてMEGUMIは「機嫌悪いって…不安とか不満から来る不機嫌を全部出す人って、男女ともに多いじゃないですか。それってやっぱ、今でこうだったら、もっともっと出てくるかなとか思うし」と推測。

反対に“機嫌が良い人”については「自分に対しても上手い距離感でいてくれるんじゃないかなって思うので…すごい大事」と持論を述べた。

すると山里も「ああ、それ確かにいい！バロメーターとして“機嫌”。ご機嫌な感じ」としっかりと腹落ちしたようだった。

（あざとくて何が悪いの？）