カンボジア・エアウェイズは、ATR72-600型機の初号機を受領した。シンガポールのリース会社、Avationを通じて導入したもので、リース期間は12年間。2024年4月と今年3月に発注した計15機のうちの1機となる。Avationによるカンボジア・エアウェイズへのリースは初めて。初号機は月内の運航開始を見込んでおり、2機目は第4四半期にも導入する見通し。カンボジア・エアウェイズはプノンペンを拠点とする、旅客数で同国最大の航空会社。