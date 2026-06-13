きょう13日 (土) からあす14日 (日) にかけて、全国的に晴れる地域が多くなりそうです。ただ、関東甲信や東北、北海道では、上空寒気の影響で大気の状態が不安定となり、所によりにわか雨や雷雨がある見込みです。また、あす午後から、低気圧や前線が近づく影響で、九州や四国を中心に雨の降る所があるでしょう。沖縄では、梅雨前線の影響でくもりや雨が続きそうです。最高気温は、沖縄では平年より低い予想ですが、その他の地域は